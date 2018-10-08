Microsoft инвестировал в популярный сервис такси

Американский IT-гигант Microsoft инвестировал средства в малайзийский сервис заказа такси Grab с целью дальнейшей совместной работы над проектами в области искусственного интеллекта.

Однако подробности соглашения между сторонами не разглашаются.

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В рамках партнерства Grab будет использовать облачную платформу Microsoft Azure. Сотрудничество с Microsoft позволит азиатскому сервису такси применить продукт Microsoft для масштабирования собственной цифровой платформы.

Отмечается, что в автомобилях Grab появятся новые технологии распознавания лиц для водителей и желающих пассажиров, которые заменят устаревший метод проверки удостоверения личности.

Также добавится технология обработки естественного языка и машинного обучения, которая позволит создавать карты, предотвращать мошенничество и даст возможность клиентам указывать место назначения, переслав водителю фотографию улицы.