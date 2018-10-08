Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Microsoft инвестировал в популярный сервис такси

Microsoft инвестировал в популярный сервис такси

Американский IT-гигант Microsoft инвестировал средства в малайзийский сервис заказа такси Grab с целью дальнейшей совместной работы над проектами в области искусственного интеллекта.

Однако подробности соглашения между сторонами не разглашаются.

Читайте также: Microsoft может создать модульный компьютер

В рамках партнерства Grab будет использовать облачную платформу Microsoft Azure. Сотрудничество с Microsoft позволит азиатскому сервису такси применить продукт Microsoft для масштабирования собственной цифровой платформы.

Отмечается, что в автомобилях Grab появятся новые технологии распознавания лиц для водителей и желающих пассажиров, которые заменят устаревший метод проверки удостоверения личности.

Также добавится технология обработки естественного языка и машинного обучения, которая позволит создавать карты, предотвращать мошенничество и даст возможность клиентам указывать место назначения, переслав водителю фотографию улицы.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина