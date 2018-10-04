Microsoft может создать модульный компьютер

Microsoft анонсировала ряд новых устройств Surface.

В их число вошли планшет Surface Pro 6, ноутбук Surface Laptop 2 и моноблочный компьютер Surface Studio 2.

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Главной неожиданностью стал дебют беспроводных наушников Surface Headphones со средствами активного шумоподавления.

Корпоративный вице-президент Microsoft Панос Панай сообщил, что в дальнейшем в семействе Surface могут появиться совершенно новые продукты. Не исключён выпуск веб-камеры, использующей для подключения к компьютеру симметричный интерфейс USB Type-C.

Руководитель Microsoft намекнул, что корпорация рассматривает возможность создания модульного моноблочного компьютера Surface Studio. Владельцы такого устройства смогут заменять определённые компоненты с целью апгрейда. Вдаваться в дальнейшие подробности относительно подобной системы «всё в одном» Панай не стал.