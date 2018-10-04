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Microsoft адаптировала Windows для роботов

Microsoft адаптировала Windows для роботов

Компания Microsoft совместно с ROS Industrial Consortium готовят «экспериментальный» релиз платформы Robot (ROS1) для Windows.

Это набор библиотек и инструментов для настольной ОС, который позволяет упростить разработку программного обеспечения для роботов. Также Microsoft намерена предоставить разработчикам доступ к своим сервисам — Azure Cognitive Services и Azure IoT. Это позволит задействовать системы компьютерного зрения и аппаратного ускорения Windows Machine Learning.

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ROS уже существует для платформы Linux, а в прошлом месяце этот продукт портировали и на Windows. Пример работы системы показали на конференции ROSCon 2018, где и презентовали новинку. Там же продемонстрировали работу среды моделирования ROS в облаке Azure и роботов, которые работают в виртуальном мире под управлением Azure IoT Hub.

Кроме того, на мероприятии показали робота TurtleBot3. Он базируется на Intel NUC с процессором Coffee Lake и системой Windows Machine Learning. Робот умеет распознавать ближайшего к себе человека и затем едет к нему. Робот работает под управлением ROS на основе Windows 10 IoT. Этот релиз известен как Melodic Morenia.

«Робот работает под управлением Windows 10 IoT Enterprise, установленной на компьютере Intel Coffee Lake NUC, и использует новый узел ROS, для которого применяется Windows Machine Learning с аппаратным ускорением», — пояснили в компании.

По материалам internetua.com
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