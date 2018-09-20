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Microsoft заявила о выпуске Office 2019

Microsoft заявила о выпуске Office 2019

Компания Microsoft выпустила офисный пакет приложений Office 2019, который рассчитан для операционных систем Windows и Mac.

Предназначается пакет для организаций и индивидуальных пользователей, которые не перешли на сервис Office 365 с ежемесячными обновлениями.

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В новый пакет вошли обновленные версии приложений Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access иPublisher.

Эксперты отметили, что Office 2019 содержит практически все обновления, которые разработчики компании добавили в Office 365 за последние три года.

В частности, это настройка ленты вкладок и команд во всех приложениях Office. Присутствуют в новом пакете и функции чувствительности к силе нажатия и наклона стилуса.

Благодаря обновлению в PowerPoint теперь можно создавать “кинематографические” презентации, предусматривающие поддержку SVG и 3D-модулей, а также экспорт 4К-видео и другое.

По материалам Корреспондент.net
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