Microsoft купила стартап по созданию конструктора ИИ-приложений

Lobe — очередное приобретение Microsoft, которая охотится за талантливыми разработчиками в области ИИ. Сервис предоставляет простой и понятный интерфейс для создания несложных ИИ-программ. При этом пользователю не надо разбираться ни в машинном обучении, ни в нейросетях.

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Сумма сделки между MS и основателями Lobe не называется. В компании заявляют, что после интеграции сохранят статус самостоятельного проекта. И намерены дальше развивать сервис по стандартам open source. При этом в Lobe отмечают, что пока коснулись только самых верхов темы автоматического создания ИИ. А значит, на ее основе можно реализовать и куда более масштабные проекты, и поддержка в лице MS поможет в этом.

Lobe предлагает идею, которую с успехом используют различные сервисы по конструированию сайтов. Абсолютно не понимая, как именно работает тот или иной блок, но зная, что он делает, клиент по кубикам может собрать свое интеллектуальное приложение.

Lobe можно скормить выборку, и сервис построит на ее основе модель для глубокого обучения. Вручную можно будет ее более точно настроить, например, почистить данные.

После этого в режиме реального времени начнется обучение алгоритма. Происходить это будет в облаке, а прогресс система покажет в виде графиков.

В примерах создатели демонстрируют приложения, которые распознают жесты и лица. Можно создать ПО для дрона, чтобы заставить его преследовать хозяина. Есть приложение, которое по фотографии определяет, объем кофе, налитого в чашку. Все они созданы без необходимости разбираться в коде и тонкостях машинного обучения, пишет TechСrunch.

Microsoft в последнее время вышел на охоту за ИИ-стартапами. До сделки с Lobe ИТ-гигант купил обучающую алгоритмы платформу Bonsai.ai, а также разработчиков разговорного ИИ — компанию Semantic Machines.

Тем временем американский экономист и нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц предупреждает, что ИИ-системы и массивы данных дадут технологическим корпорациям колоссальную власть над людьми. Алгоритмы позволят эксплуатировать целые слои общества, что неизбежно приведет к усилению неравенства.