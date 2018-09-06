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Microsoft готовит Outlook с искусственным интеллектом, который будет отвечать на письма

Microsoft готовит Outlook с искусственным интеллектом, который будет отвечать на письма

Microsoft начинает тестировать обновленную веб-версию Outlook, в которой искусственный интеллект будет предлагать пользователю ответы на письма и подыскивать конференц-комнаты для встреч.

Microsoft даст возможность участникам программы Targeted Release познакомиться с ранним вариантом новой веб-версии сервиса Outlook, в которую компания внесла ряд значительных изменений.

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Новый Outlook состоит из трех модулей — Почта, Календарь и Люди. В веб-версии теперь присутствует строка поиска с предиктивным механизмом, которая помогает пользователю найти необходимые материалы на основании его последних бесед и с учетом того, с какими людьми он чаще всего контактирует.

В папку Входящие был встроен интеллектуальный механизм, который предлагает пользователю подходящие ответы на полученные письма. Из списка вариантов можно выбрать короткий ответ и отправить его в пару кликов, предварительно отредактировав или обойдясь без этого.

Кроме того, интеллектуальный механизм теперь может помочь пользователю найти подходящую конференц-комнату для встречи, исходя из количества участников, доступности комнат и предпочтений пользователя.

Если пользователь уже использовал какое-либо приложение для работы с письмами в прежней версии Outlook, эти приложения будут показаны рядом с предложенными действиями или в выпадающем меню при открытии письма.

По материалам internetua.com
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