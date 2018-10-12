General Electric представила двигатель для сверхзвукового пассажирского самолета

Американская компания GE Aviation (“дочка” General Electric) представила новый турбовентиляторный реактивный двигатель Affinity, который предполагается установить на перспективный сверхзвуковой пассажирский самолет AS2 стартапа Aerion.

При этом каких-либо новых и прорывных технологий в Affinity нет, передает N+1 со ссылкой на Aviation Week.

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Разработка пассажирского самолета AS2 ведется компанией Aerion с 2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета составит 51,8 метра, высота – 6,7 метра, а размах крыла – 18,6 метра. У AS2 будет три двигателя. Самолет сможет перевозить 12 пассажиров.

AS2 будет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4-1,6 числа Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Несколько меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой аэродинамической конструкцией планера позволит, как рассчитывают разработчики, почти полностью избегать формирования ударных волн.

Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха составит 7,8 тыс. километров и 10 тыс. километров на скорости в 0,95 числа Маха. В настоящее время международные правила запрещают полеты сверхзвуковых самолетов над населенными участками суши.

Новая силовая установка Affinity сможет обеспечить полет пассажирского самолета на высоте до 18,3 тыс. метров. Разработчик утверждает, что новый двигатель будет эффективно работать на сверхзвуковой и дозвуковой скоростях полета.

Предположительно, новый двигатель будет полностью готов к 2023 году. Как сообщает Flightglobal, Aerion планирует провести первый полет сверхзвукового пассажирского самолета AS2 в июне 2023 года. В октябре того же года AS2 должен уже выполнить первый трансатлантический перелет. Его приурочат к 20-летию со дня последнего полета французского сверхзвукового самолета Concorde.