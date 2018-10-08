Самый большой в мире авиадвигатель испытают на самолете

Американская компания General Electric подготовила опытный образец перспективного турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X к заключительному этапу сертификационных летных испытаний, по итогам которых силовая установка будет допущена к установке на новый пассажирский лайнер Boeing 777X.

Как пишет Aviation Week, в ближайшее время силовую установку смонтируют на летающую лабораторию Boeing 747-400. Заключительный этап сертификационных летных испытаний начнется в ноябре текущего года и завершится весной 2019-го. По мере разработки авиационные двигатели проходят серию различных испытаний, которые сначала проводятся на специальных стендах на земле, а затем уже на летающих лабораториях в воздухе.

Такие испытания позволяют оценить реальные характеристики силовых установок, а также проверить работу всех систем авиадвигателя в различных условиях. Летные испытания, например, позволяют проверить работу двигателя в условиях динамических нагрузок, меняющейся интенсивности набегающего воздушного потока, температуры воздуха и сотен других условий.

На основе данных, полученных по итогам наземных и летных испытаний новых двигателей, специалисты принимают решение, может ли силовая установка быть безопасно смонтирована на самолет, для которого она разрабатывалась. GE9X создается для перспективного пассажирского лайнера Boeing 777X.

Это будет самый большой в мире двухдвигательный лайнер. Разработка GE9X ведется с 2012 года. Диаметр вентилятора этого двигателя составляет 3,4 метра, а диаметр его воздухозаборника — 4,5 метра. Для сравнения, диаметр GE9X всего на 20 сантиметров меньше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 767 и на 76 сантиметров больше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 737. Новая силовая установка может развивать тягу до 470 килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень двухконтурности — 10:1.

Этот показатель позволяет двигателю поддерживать высокую мощность, потребляя существенно меньше топлива по сравнению с другими двигателями. Длина лайнера Boeing 777X, на который будут установлены GE9X, в зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла — 71,8 метра. Самолет получит складное крыло, благодаря которому сможет помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного крыла B777X составит 64,8 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составит 351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 16,1 тысячи километров.