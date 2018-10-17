Эксперты назвали страны, в которых наиболее стремительно растут цены на жилье

Гонконг уступил лидерство Мальте в рейтинге самых быстрорастущих рынков жилья. А на третьей позиции расположилась Латвия.

Об этом говорится в исследовании компании Knight Frank.

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Отмечается, что за год к июню 2018-го цены на жилье в мире поднялись на 4,7%. Лишь в семи из 57 анализируемых стран (то есть в 12% из них) был зафиксирован спад.

Мальта вырвалась вперед, оставив позади предыдущего лидера – Гонконг. По данным Центробанка Мальты, за год ко второму кварталу дома и квартиры здесь подорожали на 17%. Высокий спрос обеспечивают дефицит объектов на рынке, а также рост ВВП и технологической индустрии.

Гонконг находился на вершине рейтинга 10 кварталов подряд с 2009 года. Но сейчас аналитики ждут охлаждения местного рынка из-за растущих процентных ставок по ипотеке. Кроме того, за последние три месяца власти города-государства ввели ряд ужесточающих мер.

Страны Центральной и Восточной Европы показывают сильный рост. В Латвии, Словении и Венгрии цены на жилье увеличились на 12-14% за год к июню 2018-го. Рост экономики, снижение уровня безработицы и более широкие возможности по предоставлению ипотечных кредитов способствуют укреплению этих рынков.

ТОП-10 стран с самым стремительным годовым ростом цен на жилье:

1. Мальта – 16,9%

2. Гонконг – 15,9%

3. Латвия – 13,7%

4. Словения – 13,4%

5. Венгрия – 12,2%

6. Ирландия – 12,0%

7. Турция – 10,5%

8. Мексика – 9,9%

9. Сингапур – 9,3%

10. Нидерланды – 8,9%