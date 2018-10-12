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Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве - эксперт

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве - эксперт

Однокомнатную квартиру в Киеве в среднем можно купить за $25 тыс. В пригороде цены ниже — около $20 тыс., рассказал экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Сергей Злыдень.

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“Самые дешевые столичные квартиры продают в отдаленных районах. В доме, который практически сдали в эксплуатацию, квадратный метр стоит 19-20 тысяч гривен. В доме на этапе фундамента — 17,5 тысяч. На вторичном рынке квадратный метр в среднем стоит 25 тысяч гривен. В центре и вблизи от метро квартиры на 15-20% дороже”, – говорит Сергей Злыдень.

В новостройках более 40% квартир — однокомнатные.

“В 2008-2009 годах квартиры в основном строили большой площади. Тогда средняя самая популярная однокомнатная имела 45-55 м. Стоила очень дорого. В 2013-м популярность начали набирать квартиры небольшой площади. Цены на них упали вдвое по сравнению с 2008 годом”, – говорит эксперт по недвижимости.

По словам вице-президента Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолия Топала, украинцы чаще всего покупают однокомнатные квартиры площадью 38-45 м. Двухкомнатные — 55-75 м.

“Ищут квартиры с функциональной площадью. Среди одно- и двухкомнатных одинакового метража, выбирают последние. Ведь разница в цене небольшая. Также на рынке появились однокомнатные квартиры большой площади. Тогда распланировать площадь можно самостоятельно. Например, перестроить в двухкомнатную квартиру”, – говорит Анатолий Топал.

По материалам Газета по-Украински
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