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Троллейбусный парк Одессы пополнили на 47 новых машин, приобретенных за кредит ЕБРР

Троллейбусный парк Одессы пополнили на 47 новых машин, приобретенных за кредит ЕБРР

Троллейбусный парк Одессы пополнили на 47 новых низкопольных машин, закупленных горсоветом на заводе “Белкоммунмаш” по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

16 октября мэр Одессы Геннадий Труханов осмотрел партию троллейбусов, которые техслужба КП “Одесгорэлектротранс” готовит к выходу на городские маршруты, и провел в депо совещание с коммунальщиками.

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“Горсовет заинтересован не только в организации движения электротранспорта по графику, но и в обеспечении комфортных условий проезда пассажиров. У нас сейчас также есть полномочия для урегулирования ситуаций по парковке автомобилей, которые иногда мешают движению муниципального электротранспорта”, – отметил Труханов.

По словам мэра, пока не решена проблема увеличения пропускной способности электротранспорта, движущегося в направлении северного жилмассива Одессы. Ради этого планируется пустить многосекционные трамваи и обновить трамвайное полотно на маршруте “Ул. Паустовского – Пересыпский мост”.

Выход на линии троллейбусов модели БКМ-321, которые обеспечивают высокую комфортность поездок для пассажиров, позволяет водителям отслеживать все, что происходит снаружи и в салоне, своевременно реагировать на любую ситуацию. Во всех машинах есть пандусы и площадки для колясок, все оборудованы системой wi-fi, разъемами для зарядки мобильных телефонов, GPS-трекерами, с помощью которых движение конкретной машины можно проследить на сайте «Транспорт Одессы».

Стоит отметить, что договор о предоставлении кредита в размере 8 миллионов евро для приобретения троллейбусов Одесский горсовет заключил с ЕБРР летом 2015 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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