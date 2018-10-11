Huawei откажется от операционной системы Google в своем новом продукте

Информация о том, что Huawei ведет разработку собственной операционной системы, чтобы снизить свою зависимость от Google, оказалась подлинной.

Об этом сообщает немецкий ресурс Winfuture со ссылкой на источники в отрасли.

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Правда, фирменная платформа китайского производителя является альтернативой не Android, а Wear OS и будет использоваться в новом поколении фирменных смарт-часов, релиз которых состоится уже на следующей неделе на одном мероприятии с Huawei Mate 20.

Будущие смарт-часы Huawei получат название Watch GT. Их аппаратную основу составит чипсет Snapdragon Wear 3100, выпускаемый Qualcomm специально для носимой электроники. За автономность часов будет отвечать аккумулятор емкостью 420 мАч, который, по слухам, обеспечит им до двух недель работы без подзарядки.

Это серьезный показатель, которого Huawei удалось добиться благодаря кремниевым компонентам в составе батареи и высокой энергоэффективности проприетарной операционной системы.

Несмотря на решение Huawei отказаться от Wear OS, это никак не повлияет на функциональность Watch GT.

По данным собеседников Winfuture, новинка, как и решения конкурентов, будет присылать пользователю уведомления, переводить входящие звонки, измерять пульс и шаги, а также контролировать фазы сна и выступать в роли навигатора благодаря встроенному GPS-модулю, который позволит Watch GT быть максимально самостоятельным устройством и не даст вам сбиться с маршрута.