Huawei не планирует предлагать фирменные чипы Kirin сторонним компаниям

Подразделение HiSilicon было основано ещё в 2004 году с целью выпуска чипов для потребительской электроники, средств связи и оптических устройств. В настоящее время процессоры HiSilicon Kirin применяются в 60–70 % смартфонов Huawei.

В Huawei сообщили, что предлагать изделия Kirin другим разработчикам мобильных устройств не планируется. «Для Huawei решения Kirin — это не бизнес, а продукт или технология, обеспечивающая конкурентное преимущество перед другими брендами на рынке смартфонов», — заявили в компании.

Новейшим мобильным процессором Huawei является флагманский чип Kirin 980. Это первое 7-нм решение для смартфонов. Изделие содержит восемь вычислительных ядер: дуэты ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 1,96 ГГц, а также квартет ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. В Kirin 980 впервые в мобильной отрасли применены два нейропроцессорных блока NPU — для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Обработкой графики занят контроллер ARM Mali-G76.

По оценкам IDC, во втором квартале нынешнего года Huawei реализовала 54,2 млн «умных» сотовых аппаратов, заняв в результате 15,8 % отрасли. Сейчас эта компания на мировом рынке смартфонов уступает только южнокорейскому гиганту Samsung.