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В Китае запустили первую коммерческую солнечную электростанцию

В Китае запустили первую коммерческую солнечную электростанцию

Первая в Китае большая коммерческая солнечная теплоэлектростанция запущена в эксплуатацию в провинции Цинхай и располагает 250 тысячами зеркал.

Запуск станции, мощность которой составляет 50 МВт, состоялся в среду, 10 октября.

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Проект получил название “Делинха” в честь города, где находится станция.

Планируется, что здесь будут производить до 200 миллионов кВт-ч электроэнергии ежегодно.

Отмечается, что для выработки такого же объема электроэнергии на угольной электростанции потребуется сжечь до 60 тысяч тонн угля, что в свою очередь привело бы к выбросу в атмосферу 100 тысяч тонн парниковых газов.

На станции установлено 250 тысяч зеркал, а общая площадь зеркальной поверхности составляет 620 тысяч квадратных метров.

Станция оборудована системой накопления и хранения энергии, в тепловом куполе расположен крупнейший в Азии резервуар с расплавленной солью диаметром 42 метра для хранения энергии. Когда солнечного света недостаточно, накопленная энергия может продолжать помогать вырабатывать электричество, обеспечивая круглосуточную стабильность в работе станции.

По материалам depo.ua
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