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В ФГВФЛ рассказали, сколько банков признаны банкротами с 2012 года

В ФГВФЛ рассказали, сколько банков признаны банкротами с 2012 года

В Украине с 2012 по 2017 годы 96 банков были признаны банкротами, 85 из них ликвидированы с последующей выплатой компенсации вкладчикам.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

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По его словам, в течение 2012-2013 годов ФГВФЛ работал над ликвидацией только двух банков. В 2014 году органу пришлось работать уже с 33 финансовыми учреждениями. В 2015 появились еще 33 банка, в 2016 году таких было 19, а в 2017 году – девять.

Он добавил, что фонд в любом случае пытался найти другой путь решения проблем в финучреждениях, однако это ему удалось лишь в 11 случаях. Так, один банк был национализирован – речь идет о ПриватБанке. Еще два банка удалось продать инвесторам, в двух финансовых учреждениях удалось создать переходные банки, в 5 случаях фонда удалось передать активы и обязательства другим учреждениям.

Чиновник отметил, что в период “банкопада” в Украине было очень мало инвесторов, которые были готовы работать над решением проблемы банкротства банков, поэтому остальные 85 финучреждений были ликвидированы. В результате ликвидации банков ФГВФЛ выплатил 88,3 млрд грн 2 млн вкладчиков.

По материалам Корреспондент.net
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