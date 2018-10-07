Правительство планирует отменить нулевые акцизы на ввоз электромобилей в Украину

В Украина не продлят действие нулевых акцизов на ввоз электромобилей, которые действуют до конца 2018 года.

Такое решение приняли Министерство финансов и Государственная фискальная служба, написала народный депутат Татьяна Острикова в Facebook.

Читайте также: В Киеве разрешили скорость 80 км/час

“Большой “привет” поклонникам электромобилей от прогрессивных “драйверов реформ” Минфин и ГФС. Они дали отрицательное заключение по предложению продлить на 2 года льготу по НДС при импорте электрокаров, которая действует до конца этого года”, – написала Острикова.

Чиновница подчеркнула, что в ведомствах не поддержали ее поправки к законопроектам 8487 и 8488. Они связаны с развитием отрасли электрокаров в Украине: ввозом комплектующих к электрокарам и оборудования для заводов, которые будут строить электрические авто, по заниженным акцизами.

Среди прочего в законопроектах предусмотрены заниженные ставки на ввоз электрокаров.

“Законопроекты о снижении акцизов при таможенной очистке авто являются одной из наиболее актуальных тем в обществе. И даже такому важному вопросу государственные органы с миллиардными бюджетами и тысячами работников не могут уделить достаточно профессионального внимания”, – возмутилась чиновница.