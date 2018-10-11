Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 81 0

Microsoft поднимает цены на свои офисные продукты

Microsoft поднимает цены на свои офисные продукты

Софтверный гигант Microsoft начал рассылать своим пользователям сообщения о том, что стоимость офисного пакета Office 365 будет повышена.

Рост цен планируется по всему миру.

Читайте также: Microsoft адаптировала Windows для роботов

Цена на офисный пакет Office 365 повысится на 30%. Кроме того, ценник обещают поднять и на другие офисные продукты Microsoft, включая корпоративные предложения.

В сообщении Microsoft говорится о том, что компания в очередной раз провела анализ своего подхода к ценообразованию, чтобы учитывать потребности клиентов и партнеров, а также сложившуюся ситуацию на рынке.

По словам Microsoft, в данный момент она вынуждена немного поднять стоимость своих офисных продуктов.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина