Microsoft поднимает цены на свои офисные продукты

Софтверный гигант Microsoft начал рассылать своим пользователям сообщения о том, что стоимость офисного пакета Office 365 будет повышена.

Рост цен планируется по всему миру.

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Цена на офисный пакет Office 365 повысится на 30%. Кроме того, ценник обещают поднять и на другие офисные продукты Microsoft, включая корпоративные предложения.

В сообщении Microsoft говорится о том, что компания в очередной раз провела анализ своего подхода к ценообразованию, чтобы учитывать потребности клиентов и партнеров, а также сложившуюся ситуацию на рынке.

По словам Microsoft, в данный момент она вынуждена немного поднять стоимость своих офисных продуктов.