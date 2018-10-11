За нарушение патентов Toshiba заплатила $40 миллионов

В апреле 2017 года по поводу обнаруженных нарушений Macronix подала жалобу в Комиссию США по международной торговле (U.S. International Trade Commission).

Признание вины Toshiba грозило остановить ввоз продукции компании в США, что могло стать крайне неприятным для производителя NAND-флеш событием. На тот момент судьба подразделения Toshiba Memory была совершенно не определена.

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Для защиты своих интересов Toshiba подала встречные иски против Macronix: один на Тайване в октябре 2017 и второй в Японии в ноябре. В одном случае Toshiba обвинила Macronix в нарушении двух своих патентов, а во втором – в трёх. В начале 2018 года Macronix дополнительно обвинила в нарушениях партнёра Toshiba – тайваньскую Phison Electronics.

Toshiba и Macronix урегулировали спор. 5 октября Macronix направила на Тайваньскую биржу ценных бумаг сообщение, в котором рассказала о достигнутых с Toshiba договорённостях. Компании разделили между собой права на более чем 30 патентов.

Toshiba выплатит тайваньскому разработчику $40 млн., что указывает на правомочность обвинений в краже патентов.

Для Macronix это важный момент. Компания разрабатывает оригинальную технологию производства высокоплотной памяти 3D NAND и рассчитывает выйти с ней на рынок в течение года-двух.