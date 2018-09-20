Toshiba и Western Digital ввели в строй новый завод

Toshiba Memory и Western Digital отпраздновали ввод в строй нового завода для выпуска многослойной памяти 3D NAND.

Это завод Fab 6 около города Йоккаити в префектуре Миэ (Япония).

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Строительство завода сопровождалось распрями между Toshiba и Western Digital по поводу судьбы подразделения Toshiba Memory по производству 3D NAND, что не мешало обеим компаниям продолжать совместное финансирование строительства и вести закупку оборудования.

Здания завода Fab 6, включая «чистую комнату», партнёры начали строить в феврале 2017 года. К августу 2017 года строительные работы были завершены, и на предприятие начался завоз промышленного оборудования.

Первая очередь линий начала выпускать многослойную память 3D NAND весной этого года в виде 64-слойных микросхем. В строй вошла последняя вторая очередь линий, «чистая комната» для которых начала строиться в августе 2017 года. В феврале 2018 года для неё начали закупать оборудование, а на днях она формально приступила к работе. Это дало повод Toshiba Memory и Western Digital торжественно отметить завершение строительства завода Fab 6 и запуск его в строй едва ли не в полном объёме.

Линии второй очереди начали работать с выпуска передовой 96-слойной 3D NAND, хотя на первых порах это будет 256-Гбит TLC 3D NAND. Позже завод Fab 6 освоит выпуск 96-слойной 512-Гбит TLC 3D NAND и 1,33-Тбит QLC 3D NAND. В любом случае, нас ждёт поток новой флеш-памяти, которой в ином случае просто не было бы.

Новый завод построен с учётом работы в сейсмически опасной зоне. На предприятии внедрены различные технологии энергосбережения, включая светодиодное освещение, а за производственным процессом следит платформа с элементами искусственного интеллекта.