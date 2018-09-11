Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Toshiba может возобновить выплату дивидендов впервые за 4 года

Toshiba может возобновить выплату дивидендов впервые за 4 года

На фоне улучшения финансовых показателей Toshiba руководство компании задумалось о возобновлении выплаты дивидендов впервые за последние четыре года.

Об этом в интервью Nikkei сообщил финансовый директор Toshiba Масаёши Хирата (Masayoshi Hirata).

Читайте также: Toshiba ищет покупателей на американский LNG-бизнес

По итогам текущего фингода, который завершится в марте 2019-го, Toshiba прогнозирует операционную прибыль в размере 70 млрд иен (627 млн долларов). Однако если курс иены к доллару США останется на нынешнем уровне, компания может получить дополнительные 20 млрд иен прибыли. В настоящее время за американскую валюту дают около 110 иен, тогда как в прогнозе Toshiba заложен курс в 100 иен за доллар.

Учитывая ситуацию, в компании рассматривают возможность выплат акционерам. В случае принятия такого решения размер дивидендов будет определен исходя из показателей прибыли, исключая разовые поступления, такие как доход от продажи Toshiba Memory, заявил финансовый глава компании.

По данным издания, в последний раз Toshiba выплатила дивиденды по итогам 2014 финансового года. Сумма тогда составила 4 иены на акцию.

Компания постепенно восстанавливается от последствий финансового скандала 2015 года и масштабных убытков бизнеса в области ядерной энергетики в 2017 году.

Масаёши Хирата отметил, что для значительного роста продаж сейчас неподходящее время. Компания сосредоточилась на повышении операционной рентабельности до 5-10% в средне- и долгосрочной перспективе. В текущем фингоду рентабельность ожидается в пределах 1,9%.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018