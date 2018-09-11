Toshiba может возобновить выплату дивидендов впервые за 4 года

На фоне улучшения финансовых показателей Toshiba руководство компании задумалось о возобновлении выплаты дивидендов впервые за последние четыре года.

Об этом в интервью Nikkei сообщил финансовый директор Toshiba Масаёши Хирата (Masayoshi Hirata).

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По итогам текущего фингода, который завершится в марте 2019-го, Toshiba прогнозирует операционную прибыль в размере 70 млрд иен (627 млн долларов). Однако если курс иены к доллару США останется на нынешнем уровне, компания может получить дополнительные 20 млрд иен прибыли. В настоящее время за американскую валюту дают около 110 иен, тогда как в прогнозе Toshiba заложен курс в 100 иен за доллар.

Учитывая ситуацию, в компании рассматривают возможность выплат акционерам. В случае принятия такого решения размер дивидендов будет определен исходя из показателей прибыли, исключая разовые поступления, такие как доход от продажи Toshiba Memory, заявил финансовый глава компании.

По данным издания, в последний раз Toshiba выплатила дивиденды по итогам 2014 финансового года. Сумма тогда составила 4 иены на акцию.

Компания постепенно восстанавливается от последствий финансового скандала 2015 года и масштабных убытков бизнеса в области ядерной энергетики в 2017 году.

Масаёши Хирата отметил, что для значительного роста продаж сейчас неподходящее время. Компания сосредоточилась на повышении операционной рентабельности до 5-10% в средне- и долгосрочной перспективе. В текущем фингоду рентабельность ожидается в пределах 1,9%.