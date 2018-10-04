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Украина с Молдовой планируют расширить автомобильное взаимодействие

Украина с Молдовой планируют расширить автомобильное взаимодействие

В рамках международного саммита в Кишиневе главы правительств дополнили договор о международном автомобильном сообщении новыми пунктами для расширения взаимодействия между Украиной и Молдовой в сфере перевозок.

Водителям разрешат пребывать в соседских странах более 90 дней, но до 180 дней в году.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр информационных технологий и связи Молдовы Павел Филип заключили отдельный протокол, который урегулирует вопросы осуществления международных перевозок. Главным образом это позволит расширить коридор присутствия в стране транзитных перевозчиков.

В действие новый протокол вступит после подписания его правительствами обоих стран.

По материалам ТСН
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