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В Украине начали фиксацию нарушений скорости на дорогах (список дорог)

В Украине начали фиксацию нарушений скорости на дорогах (список дорог)

С 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

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Как отмечается, патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото- видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности по причине превышения скорости.

“В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета”, – предупреждают в МВД.

Согласно сообщению, в течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

“Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных”, – сообщает пресс-служба.

“Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохраненных видео”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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