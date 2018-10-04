Wizz Air изменила правила регистрации для обратных рейсов

Венгерский лоукостер Wizz Air значительно сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.
Об этом свидетельствует обновленная информация в справочном центре компании.
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Так, если ранее по бронированиям, включавшим перелеты в обе стороны, на обратный рейс путешественник мог пройти онлайн-регистрацию за 15 дней до вылета, отныне срок открытия регистрации сокращен до 48 часов.
В соответствии с новыми правилами теперь без оплаты выбора места пассажиры не могут пройти регистрацию на обратный рейс и распечатать посадочные талоны дома, если поездка не превышает 15 дней.
При этом путешественники, купившие билеты по тарифам с включенным выбором мест или докупившие эту услугу отдельно, по-прежнему могут регистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.