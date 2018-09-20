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Пассажиры Wizz Air смогут отслеживать местонахождение потерянного багажа

Пассажиры Wizz Air смогут отслеживать местонахождение потерянного багажа

Лоукостер Wizz Air присоединился к глобальной системе поиска потерянного и неправильно обработанного багажа WordTracer компании SITA, что позволит авиаперевозчику сократить время возврата вещей пассажирам.

Система используется более чем 460 авиакомпаниями и 2800 аэропортами по всему миру и сопоставляет информацию о найденных сумках с заявками пассажиров о не доставленных в аэропорт прилета вещах.

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После заполнения заявки о потере багажа пассажиры Wizz Air смогут получить код в системе WordTracer и отслеживать, на каком этапе находится поиск и доставка потерянной сумки.

По данным компании SITA, за последние годы удалось значительно снизить количество неправильно обработанного или потерянного багажа. Если в 2007 году в среднем терялось 18,7 сумок на 1000 пассажиров, то по итогам 2017 года этот показатель снизился до 5,57 сумок на 1000 путешественников.

Наибольший показатель потерь был зафиксирован в Европе – 6,94 сумки на 1000 пассажиров, наименьший в Азии – 1,92 сумки на 1000 пассажиров.

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По материалам Центр транспортных стратегий
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