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Qatar Airways заинтересовалась покупкой части московского аэропорта

Qatar Airways заинтересовалась покупкой части московского аэропорта

Катарская авиакомпания Qatar Airways ожидает подписания документа, запускающего процесс покупки 25% московского аэропорта Внуково, в ближайшие недели.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер.

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“Сейчас мы находимся на стадии оценки активов, мы должны посмотреть на бизнес-модель. После оценки активов будет подписан документ. Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель”, – сказал аль-Бакер, добавив, что Qatar Airways очень заинтересована в покупке данного актива.

По материалам Коммерсантъ
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