Из-за межарабского кризиса Qatar Airways потеряла более 69 млн долларов

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways за год потеряла более 69 млн долл. из-за блокады страны, введенной соседними государствами.

Об этом сообщается в отчетности компании.

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Таким образом, для перевозчика этот год стал “самым непростым за последние 20 лет”, отметили в авиакомпании.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Йемен и Ливия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром в связи с тем, что власти эмирата якобы спонсируют террористические организации и вмешиваются в суверенные дела других стран. Среди прочего, страны запретили катарским самолетам залетать в свое воздушное пространство.

Qatar Airways пришлось закрыть 18 направлений. Однако в отчете компании говорится, что перевозчик открыл 14 новых направлений. Правда, переориентация на другие направления потребовала больших расходов. Прибыль компании в 2017-2018 финансовом году составила 2,6 млрд долл.