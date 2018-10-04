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LG работает над смартфоном-книжкой с двумя дисплеями (фото)

LG работает над смартфоном-книжкой с двумя дисплеями (фото)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на очередную разработку в мобильной сфере.

Документ носит название «Мобильный телефон» (Mobile phone). Он относится к категории дизайнерских, поэтому техническая информация отсутствует. В патенте описывается лишь внешний вид аппарата.

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LG изучает возможность создания смартфона в форм-факторе «книжка». Устройство получит два сенсорных дисплея, которые расположатся на фронтальной и тыльной панелях.

Таким образом, раскрыв аппарат, пользователь сможет удвоить полезную площадь экрана. Иллюстрации также говорят о том, что дисплеи будут загибаться на боковые части корпуса.

В верхней области лицевой панели можно видеть схематичное изображение динамика и селфи-камеры. Сзади над дисплеем должна располагаться основная камера. Раскрыв смартфон, теоретически можно будет использовать фронтальную и тыльную камеры в виде сдвоенного модуля.

Заявка на патент была подана в январе прошлого года, а выдан он в первых числах текущего месяца. Собирается ли LG претворить идею в жизнь, пока не ясно.

По материалам internetua.com
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