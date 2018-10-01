LG представила новый смартфон с пятью камерами

Компания LG сегодня, 4 октября, представила флагманский смартфон V40 ThinQ с пятью камерами (тройной основной и двойной фронтальной). LG V40 ThinQ является первым в мире смартфоном, обеспечивающий одновременно возможность использовать зум для приближения объектов съемки и возможность снимать с большим углом обзора.

Модули выстроены горизонтально в верхней части задней панели по центру. Основной модуль разрешением 12 Мп (1,4 мкм) смотрит на мир через стандартный объектив с диафрагмой F/1,5 и ЭФР 27 мм. Он оснащен системой фазового автофокуса, лазерным помощником автофокуса и трехосевой системой оптической стабилизации.

Первый из вспомогательных модулей сочетает в себе сенсор разрешением 16 Мп (1,0 мкм) и ультраширокоугольный объектив с диафрагмой F/1,9 и ЭФР 16 мм. Второй вспомогательный модуль, обеспечивающий возможность двукратного оптического увеличения, представлен сенсором разрешением 12 Мп и телеобъективом с диафрагмой F/2,4 и ЭФР 52 мм.

Он также оборудован системой оптической стабилизации и фазовым автофокусом. Помимо роликов 4К с частотой 60 к/с есть возможность записывать замедленные видео со скоростью 240 к/с и разрешением Full HD. Да, все три модуля умеют записывать ролики HDR и поддерживают электронную стабилизацию. Основной модуль фронтальной камеры разрешением 8 Мп (1,4 мкм) с объективом с диафрагмой F/1,9 и ЭФР 26 мм работает в паре с дополнительным 5-мегапиксельным сенсором (1,4 мкм), дополненным широкоугольным объективом с диафрагмой F/2,2 и ЭФР 21 мм.

Смартфон LG V40 ThinQ получил дисплей FullVision типа P-OLED диагональю 6,4 дюйма с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением QHD+.

Таким образом, V-серия вернула себе превосходство над G-серией по размерам экрана. Экран имеет вырез в верхней части и поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10. Что необычно, решетка громкоговорителя расположен не по центру, а смещена к правому краю выреза, пишет издание.

Основой смартфона служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845. Процессор соединен с 6 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной флэш-памяти составляет 64 ГБ.

Предусмотрено добавление карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Качественная аудиоподсистема уже давно стала своего рода визитной карточкой флагманов LG.

Что касается новинки, тут есть и 32-битный ЦАП компании ESS Technology, и два микрофона с повышенной чувствительностью, и разъем для наушников, и громкий динамик Boombox с поддержкой технологии DTS:X 3D Surround Sound и способностью имитировать объемный звук 7.1.

Емкость аккумулятора равна 3300 мА∙ч, что является весьма скромным значением на сегодняшний день. Да и с таким экраном возникают вопросы к автономности аппарата. Зато поддерживается не только технология быстрой проводной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, но и беспроводная зарядка тоже. Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 BLE, NFC и GPS/GLONASS/GALILEO. Он оснащен интерфейсом USB 3.1 с разъемом Type–C. Сканер отпечатков пальцев находится сзади под камерой. Корпус с обеих сторон оформлен закаленным стеклом Gorilla Glass 5, а рамка изготовлена из алюминия.

Заявлено соответствие степени защиты IP68 и американского военного стандарта MIL-STD-810G. Габариты и масса новинки — 158,8х75,7х7,6 мм и 169 граммов. Устройство поставляется с ОС Android 8.1 и фирменной оболочкой UX 7.0+. Оно будет доступно в четырех цветовых вариантах, показанных на изображении выше. Продажи новинки начнутся 18 октября, а цена составляет $900.