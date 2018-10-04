В Украине используют 1,5 миллиона недействительных паспортов

В Украине используют 1,5 миллиона аннулированных паспортов.

Об этом свидетельствует сервис мониторинга данных Opendatabot на основе данных Министерства внутренних дел.

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Как объясняют специалисты Opendatabot, в большинстве случаев после аннулирования паспорта документ изымает Государственная миграционная служба, однако паспорт также могут потерять, украсть или отдать в ГМС после смерти его владельца.

Согласно статистике, из 1,5 миллиона недействительных паспортов, которые прошли мимо Государственной миграционной службы, 1,3 были потеряны, 90 тысяч – украли, а 25,7 тысяч принадлежат умершим гражданам.

“Если паспорт аннулирован и не был удален государственной миграционной службой – его могут использовать мошенники”, – говорится в сообщении.

Договор, подписанный с использованием данных такого паспорта, будет считаться недействительным.

В сервисе мониторинга данных советуют проверять в соответствующем сервисе ГМС документы людей, с которыми подписываются важные соглашения, в частности относительно займов и аренды недвижимости.