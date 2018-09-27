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Теперь все украинцы могут инициировать выдачу ID-карты онлайн

Теперь все украинцы могут инициировать выдачу ID-карты онлайн

Последняя область Украины подключена к сервису по оформлению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

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“К сервису ”Электронная очередь“ 1 октября была подключена последняя область — Луганская. Поэтому, записаться в электронной очереди на оформление биометрических документов теперь возможно во всех областях Украины”, – говорится в сообщении.

Отныне для получения услуг по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с целью минимизации времени пребывания посетителей в территориальных подразделениях ГМС, достаточно предварительно зарегистрироваться в электронной очереди, выбрав удобные для себя время и дату посещения подразделения. Сервис доступен на официальном сайте ГМС по ссылке.

Первое оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты осуществляется по месту регистрации лица, поэтому нужно обращать на это внимание при выборе территориального подразделения при регистрации в электронной очереди.

Все последующие оформления ID-карты, а также оформление загранпаспорта можно осуществить в любом подразделении ГМС по всей территории Украины, независимо от регистрации места жительства.

По материалам УНН
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