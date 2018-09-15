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В Грузию с ID-картами: подписано соответствующее соглашение

В Грузию с ID-картами: подписано соответствующее соглашение

Глава украинского правительства Владимир Гройсман подписал проект соглашения с Грузией, которое значительно упрощает условия поездки украинских путешественников в эту страну, сообщает “РБК-Украина”, ссылаясь на соответствующие документы.

Согласно договору о взаимной отмене визовых условий между двумя странами, граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, в которых содержится бесконтактный электронный носитель (чип).

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Стоит отметить, что безвизовый режим между странами введен почти 20 лет назад – 31 марта 1999 года. Согласно действующему соглашению, граждане Украины могут не оформлять долгосрочные визы для пребывания или проживания в Грузии в течение более 90 дней.

Подписанное 19 сентября соглашение должно способствовать росту поступлений в государственный и местные бюджеты ввиду увеличения количества путешественников.

Справка Finance.ua

Украина заняла 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018. Граждане Украины могут посещать без виз 90 различных стран и еще до 41 могут оформить визу по прибытии.

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По материалам РБК-Украина
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