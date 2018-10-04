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Высчитали самые рентабельные виды бизнеса в 2018 году

Высчитали самые рентабельные виды бизнеса в 2018 году

Финансовый результат крупных и средних предприятий за январь-июнь 2018 года составил 189,7 млрд грн.

Об этом сообщает Госстат.

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По данным ведомства, прибыльными стали 71,7% предприятий. Их финансовый результат составил около 290 млрд грн. 28,3% предприятий получили убыток почти 100 млрд грн.

За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%. Самый высокий уровень рентабельности обеспечивают операции с недвижимым имуществом — 38,2%.

Уровень рентабельности в некоторых секторах экономики составляет:

  • оптовая и розничная торговля — 26,6%
  • информация и телекоммуникации — 19,4%
  • сельское хозяйство — 6%
  • строительство — 2,5%
  • транспорт, почтовая и курьерская деятельность — -3,4%
  • искусство, спорт, развлечения и отдых — -29,5
По материалам УБР
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