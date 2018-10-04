Названы наиболее прибыльные госкомпании Украины

100 самых крупных госкомпаний Украины по итогам 2017 года получили 44,4 млрд грн прибыли, что на 38,5% больше показателя 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Сообщается, что общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составила более 1,5 трлн грн, что почти на 5% больше, чем на конец 2016 года. наиболее прибыльными компаниями стали НАК Нафтогаз Украины, Администрация морских портов, Центрэнерго, Укрэнерго и аэропорт Борисполь.

В прошлом году чистая прибыль Нафтогаза составляла 39,3 млрд грн, тогда как в 2016-ом – 17,8 млрд грн. По данным министерства, данная сумма составляет 88,5% общего финансового портфеля топ-100 госкомпаний.

Вместе с тем предприятия электроэнергетической отрасли в 2017 году снизили прибыль на 33% – до 4 млрд грн. Чистая прибыль Укрэнерго за 2017 год сократилась с 3 млрд грн до 1,7 млрд грн. При этом Центрэнерго стала единственным энергогенерирующим предприятием, которое в 2017 году увеличило прибыль в пять раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд грн.

Прибыль Администрации морских портов по итогам 2017 года составила 3,6 млрд грн, что на 6,5% меньше, чем в 2016 году. Прибыль же аэропорта Борисполь была на уровне 1,7 млрд грн (на 25% больше, чем в 2016 году).

Предприятия угольной промышленности завершили 2017 год с убытками в 3,1 млрд грн. Предприятия химической отрасли сократили убыток на 60% – до 1,3 млрд грн в 2017 году в сравнении с 3,2 млрд грн в 2016 году.