США придется удвоить инвестиции в ИИ, чтобы конкурировать с Китаем

Венчурный инвестор Кай-Фу Ли считает, что исследователям искусственного интеллекта нужно автоматически выдавать грин-карту США. Только благодаря созданию государственных грантов и привлечению специалистов со всего мира страна сможет на равных конкурировать с Китаем.

Глава венчурного фонда Sinovation Ventures, а в прошлом руководитель Google China Кай-Фу Ли предупреждает: скоро Китай обгонит США в сфере искусственного интеллекта. Хотя Америке принадлежит первенство в разработке технологий, а в стране базируются крупнейшие мировые ИТ-компании, шансы остаться лидером в ближайшие годы не так уж велики.

Читайте также: Ученые впервые объединили три мозга для чтения мыслей

Чтобы не упустить инициативу, Белому дому следует в два раза увеличить инвестиции в искусственный интеллект.

«Удвоение бюджета на исследования станет хорошим стартом, если учесть, что большинство стран значительно отстает от США», — пояснил Кай-Фу Ли.

По мнению эксперта, весь мир ожидает глобального прорыва в ИИ, и произойти он может в США, но только при условии государственной поддержки.

В сентябре агентство перспективных оборонных инициатив DARPA анонсировало программу AI Next стоимостью $2 млрд. Подразделение уже разрабатывает 20 программ по созданию технологий машинного обучения. Еще 60 проектов так или иначе связаны с алгоритмами.

Однако Кай-Фу Ли считает, что Америке следует выделять больше средств на грантовую поддержку ученых. Сейчас многие предпочитают утомительной борьбе за гранты позицию в крупной ИТ-корпорации, которая предлагает высокую зарплату и другие бонусы.

«Не Китай переманивает академиков, а корпорации — такие как Google и Facebook», — указывает китайский эксперт.

Кай-Фу Ли также предлагает правительству смягчить миграционную политику по отношению к разработчикам системы на базе искусственного интеллекта: «Я считаю, что грин-карты нужно автоматически выдавать обладателям PhD в области ИИ». Бывший глава Google China признает, что академический уровень американских ученых намного превосходит уровень китайских.

Это подтверждает и аналитика патентных заявок. Недавно Bloomberg выяснил, что 90% патентов в Китае бесполезны. Многие из них дословно копируют американские разработки, а большинство проектов авторы не продлевают спустя несколько лет.