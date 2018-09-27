Ученые впервые объединили три мозга для чтения мыслей

Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет регистрировать паттерны активности нейронов мозга с помощью закрепленных на черепе электродов. Обратного результата можно добиться с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), возбуждая нейроны посредством слабых внешних магнитных полей. В последнее время нейрофизиологи добились впечатляющего успеха и в интерпретации данных ЭЭГ, и в магнитной стимуляции, что дает надежду на создание в будущем полноценной системы коммуникаций, связи, которая позволит напрямую обмениваться если не мыслями, то простыми сигналами, не требуя даже превращения их в слова.

Ранее исследователи уже соединяли мозги обезьян и крыс так, что одна из них могла передавать команды на моторную кору другой. Однако эта методика требует использования массива микроэлектродов, внедренных непосредственно в мозг. Для человека такая процедура слишком опасна, а неинвазивные методы ЭЭГ и ТМС дают куда более «зашумленную» картинку.

Однако понемногу специалистам удается справиться с этими недостатками, чему особенно способствует использование современных алгоритмов анализа и распознавания паттернов, привлекающих возможности искусственного интеллекта. Все это позволило Раджешу Рао (Rajesh Rao) и его коллегам из Вашингтонского университета и Университета Карнеги — Меллон применить ЭЭГ и ТМС для создания первого образца «интернета мозгов» — BrainNet, соединившего мозги трех добровольцев одновременно. В статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.org, ученые пишут: «Полученный результат открывает возможности будущих интерфейсов “мозг — мозг“, которые обеспечат коллективное решение людьми задач с использованием “социальной сети“ связанных мозгов».