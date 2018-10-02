С использованием Blockchain в Украине провели более 11 тысяч е-торгов

На платформе OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) с использованием технологии Blockchain в течение года состоялось 11 310 успешных торгов на 2 091 861 083,5 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП “СЕТАМ” в Facebook.

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“Год тому назад в Украине презентовали первый в мире электронный аукцион – OpenMarket с использованием технологии Blockchain, а уже сегодня рады сообщить вам, что за год прошло 11 310 успешных торгов на 2 091 861 083,5 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время среднее повышение цены от стартовой по проданным лотам увеличилось с 12% до 18%, что свидетельствует о существенном повышении доверия к электронной площадке.