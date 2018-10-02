Блокчейн создаст многомиллиардный рынок – Bank of America

Технология блокчейн может создать рынок стоимостью более $7 млрд. Такое предположение высказали аналитики Bank of America (BoA), пишет Сегодня.

Эксперты не назвали сроки, когда это произойдет. Однако они уверены, что блокчейн предоставит многомиллиардные возможности для компаний, специализирующихся на облачных вычислениях и управлении цепями поставок (Amazon, Microsoft и Oracle).

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Согласно отчету, от внедрения технологии в свои сервисы также выиграют игроки из сферы недвижимости — Redfin, Zillow и LendingTree.

Кроме того, аналитик BoA Каш Ранган отметил перспективность модели “блокчейн как услуга” (Blockchain-as-a-Service), которую активно развивает облачная платформа Microsoft Azure.