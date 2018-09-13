Технология блокчейн увеличит объем мировой торговли на $1 триллион - ВЭФ

В совместном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), прозвучало заявление, что технологии распределенных реестров, как например блокчейн, в течение следующих десяти лет могут увеличить объем мировой торговли на 1 триллион долларов.

Доклад под названием «Технология торговли – новый век для финансовых и логистических технологий», опубликованный в сотрудничестве с Bain & Company, рассказывает о перспективах DLT в мировой индустрии финансов.

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Сфера финансов продолжает опираться на устаревшие технологии, и в настоящее время проходит ее модернизация именно благодаря применению технологии блокчейн.

Технология распределенных реестров и другие технологические инновации обещают новаторские достижения в области финансов, торговли и логистики. Эти технологии позволят значительно сократить расходы и упростить операции.

ВЭФ и Bain считают, что новые технологии могут помочь закрыть текущий дефицит торгового финансирования в 1,5 триллиона долларов.

Благодаря использованию DLT объем международной торговли увеличится примерно на 30% или 1,1. При этом 40% или 0,9 триллионов долларов перейдут из сферы традиционных финансов.

ВЭФ также считает, что новые технологии повлияют и на правительственные организации, даже на такие большие объединения, как Европейский союз.

Некоторые правительства уже начинают предпринимать шаги по адаптации этой технологии. Тем сильнее будут оставать те государства, которые на данные момент никак не пытаются регулировать применение и использование новых технологий.