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В Украине вырос рынок б/у автомобилей

В Украине вырос рынок б/у автомобилей

Украинцы в сентябре приобрели 10,2 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.

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Доля автомобилей с пробегом на первичном рынке достигла 60%, а их количество в сравнении с прошлогодним сентябрем увеличилось в 1,9 раза.

Самой популярной маркой среди ввозимых б/у автомобилей остается Volkswagen. В прошлом месяце украинцы поставили на учет 1,5 тыс. старых “народных автомобилей”.

Второе мест уверенно занимает Renault с показателем 1,4 тыс. старых автомобилей. Третий результат у Skoda – 1 тыс. автомобилей с пробегом. Ford остался на четвертом месте, машины с пробегом этой марки выбрали 690 украинцев. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 579 машин в месяц.

В целом, в прошлом месяце на учет было поставлено 17 тыс. легковых автомобилей, что на 29% больше, чем годом ранее.

Всего с начала года украинские номера получили 72 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 87% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Самым популярным автомобилем с пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года стал Renault Megane. В сентябре эту модель выбрали 976 чел., а за девять месяцев – 7,4 тыс. чел.

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По материалам НВ
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