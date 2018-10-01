Как украинцы покупали авто в сентябре: статистика

За сентябрь 2018 года в Украине приобрели около восьми тысяч новеньких автомобилей. Покупали как бюджетные модели, так и vip-авто, но больше всего все же машин среднего класса.

Почти половина автомобилей была взята в кредит и стоила от 15 тысяч долларов.

Читайте также: В ЕС ужесточат предельные нормы автомобильных выхлопов

Все дело в том, что в 2018 году кредитные ставки на новые автомобили снизились. Купить машину среднего класса, стоимостью более десяти тысяч долларов, можно в кредит на 4-5 лет под 14% годовых в долларах или под 23% в гривнах.

Но, помимо автомобилей из салона, в Украине продолжают активно покупать авто на иностранной регистрации. Это объясняется тем, что такие машины стоят в разы дешевле аналогичных уже с украинскими номерами.

Но с автомобилями на еврономерах украинская власть сегодня активно борется. Водители таких машин в свою очередь уверяют – перерегистрировать свои транспортные средства на украинские номера они готовы, но не по “драконовским” акцизами в 4-5 тысяч евро. Ведь иногда сама машина стоила покупателю полторы-две тысячи евро.

Так, по неофициальным данным в Украине около трех миллионов авто на иностранных номерах. Но украинцы начали активнее покупать и официальные автомобили.

Кстати, если вы стали владельцем авто на «еврономерах», потому что не любите переплачивать – выбирайте специальные кредитные карты для автомобилистов прямо у нас на портале. Карты для водителей позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.