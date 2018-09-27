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В ЕС ужесточат предельные нормы автомобильных выхлопов

В ЕС ужесточат предельные нормы автомобильных выхлопов

Европарламент поддержал решение снизить предельно допустимые нормы выбросов CO₂ новыми автомобилями на 40%до 2030 года в сравнении с 2020 годом.

Депутаты проголосовали за подготовленный Еврокомиссией проект соответствующего распоряжения на заседании в Страсбурге в среду, 3 октября.

Тем самым Европарламент поставил еще более жесткие рамки, чем Еврокомиссия, предлагавшая снижение предельных норм автомобильных выхлопов на 30%. Позицию комиссии ЕС поддержала и Германия. Теперь парламенту и комиссии предстоит провести переговоры на данную тему со странами Евросоюза.

При этом речь идет о снижении на 40% среднего показателя автомобильных выхлопов в Европе. Для каждого автоконцерна в зависимости от величины производимых им автомобилей будет утверждено значение, которого ему необходимо будет достичь.

В настоящее время средний показатель по ЕС составляет 118,5 г CO₂ на один километр пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO₂ на километр.

Автомобилестроители будут вынуждены производить больше машин с альтернативными двигателями, выбрасывающими в атмосферу лишь незначительное количество углекислого газа или совсем не совершающих выхлопов CO₂.

Прежде чем распоряжение вступит в силу, Европарламент должен достичь соглашения со странами-членами ЕС.

По материалам Интерфакс
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