Украину и Румынию планируют соединить мостом через Дунай за 243 млн евро

Украинский и румынский берега Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса-Рени-Галац-Констанца-Варна-Малка-Тырново-Декерей-Измир-Анталия).

Соответствующие предпроектные предложения презентовали сегодня Президенту Петру Порошенко и премьеру Болгарии Бойко Борисову.

Читайте также: Сколько платят европейцы за дороги: названы актуальные цены и формы оплаты

Презентация проходит на трассе Одесса-Рени у развилки на Болград.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, ориентировочная стоимость проекта – 243 млн евро.

Мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакча, где много лет пытаются построить паромную переправу. Длина сооружения составит 1050 метров (ширина реки в этом месте – 930 метров).

С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска. “С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз”, – отметил Варивода.

Петр Порошенко на встрече сообщил, что если делать мост платным, тогда на его строительство можно взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).