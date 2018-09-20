Сколько платят европейцы за дороги: названы актуальные цены и формы оплаты

Через несколько лет в Украине появятся платные дороги. Их строительство активно обсуждается несколько последних лет. Однако, до сих пор не ясно, сколько будет стоить проезд. Многие украинцы сейчас стали путешествовать на автомобилях по Европе.

В странах Европы, где применяется оплата за проезд по дорогам в форме виньетки, нужно сразу после пересечения границы купить специальную наклейку на лобовое стекло автомобиля. Цена виньетки зависит от типа транспортного средства и срока пребывания в стране.

Австрия

При въезде в Австрию виньетку можно купить на любой АЗС. Если ваш автомобиль весит до 3,5 тонны, то за 10 дней за виньетку нужно заплатить 9 евро, за 2 месяца – 26,20 евро, а за 1 год – 87,30 евро.

Дополнительно в Австрии нужно платить за проезд через туннели и по альпийским дорогам. Например, за проезд через туннель S16 Arlberg Straßentunnel – 9,50 евро.

Болгария

После въезда в Болгарию сразу покупайте виньетку. Спрашивайте её на автозаправках. Если ваш автомобиль весит до 3,5 тонны, то за 7 дней за виньетку нужно заплатить 8 евро, за 1 месяц – 15 евро, за 1 квартал – 28 евро, а за один год – 50 евро.

Легковые автомобили дополнительно платят 2 евро за проезд через мост по Дунаю, который соединяет Болгарию с Румынией, а микроавтобусы – 6 евро.

Чехия

В этой стране тоже нужно купить виньетку (например, на автозаправках и в почтовых отделениях). Если ваш автомобиль весит до 3,5 тонны, то за 10 дней за нее нужно заплатить 12,5 евро, за 1 месяц – 17,5 евро, а за один год – 59 евро.

Швейцария

В Швейцарии предусмотрен только один срок для виньетки – 14 месяцев. Она стоит около 35 евро. Если ее нет, то придется платить значительный штраф, который в несколько раз превышает стоимость самой виньетки.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОПЛАТЫ

Турция

В Турции оплатить проезд дорогами и мостами можно при помощи виньетки (около 1 евро) или при помощи электронной системы HGS (ее карта стоит 2,80 евро).

Словакия

В Словакии действуют электронные виньетки. Их можно купить сразу после пересечения границы на автозаправках, в магазинах и т.д. Если ваш автомобиль весит до 3,5 тонны и в нем вмещается не более 8 человек, то за 10 дней за нее нужно заплатить 10 евро, за 1 месяц – 14 евро, а за один год – 50 евро.

Венгрия

В Венгрии тоже функционируют электронные виньетки. Их покупают в Интернете или уже после пересечения границы. Если ваш автомобиль весит до 3,5 тонны, то за 10 дней за нее нужно заплатить около 9 евро, за 1 месяц – около 14,5 евро, а за один год для всей страны – около 131 евро.

Румыния

Для Румынии нужна электронная виньетка. Ее покупают на специальном сайте или сразу после пересечения границы, что на наш взгляд удобней. Если ваш автомобиль весит до 3,5 тонны, то за 7 дней за нее нужно заплатить 3 евро, за 1 месяц – 7 евро, а за один год – 28 евро.

Дополнительно требуется заплатить 6 евро за проезд через мост Giurgeni-Vadul Oii, и 9 евро за проезд через мост Feteşti-Cernavodă.

Экологический сбор

Помните, что в странах Европы существует экологический сбор. Его платят при пересечении границы. Его размер зависит от объема двигателя.

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