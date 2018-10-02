Укрэнерго совместно со словацкой компанией построит новую линию электропередач

Укрэнерго и словацкий оператор системы передачи электроэнергии SEPS согласовали строительство новой линии электропередач (ЛЭП) в качестве оптимального технического решения по наращиванию пропускной способности сечения Украина-Словакия.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

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Так, согласно договоренностям, будет построена новая воздушная линия (ВЛ) 400 кВ, которая соединит существующие подстанции (ПС) 400 кВ Мукачево и Вельке Капушаны в одноцепном варианте с возможностью дальнейшей модернизации ее до двуцепной в случае увеличения объема межгосударственных перетоков.

Кроме того, в рамках проекта также планируется провести реконструкцию открытого распределительного устройства 400 кВ на ПС Мукачево.

“В ближайшие 3-4 года на ПС 400 кВ Мукачево предусматривается замена существующего автотрансформатора (АТ-3) 400/220 кВ (1964 года установки), а также обустройство комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 400 кВ”, – отметили в компании.

Также отмечается, что учитывая состояние существующей ВЛ 400 кВ Мукачево-Вельке Капушаны, которая работает с 1963 года, ее модернизация признана нецелесообразной. Линия проработает до запуска новой ВЛ.