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Кабмин утвердил набсовет "Укрэнерго"

Кабмин утвердил набсовет "Укрэнерго"

Кабинет Министров на заседании в среду, 3 октября, утвердил наблюдательный совет НЭК “Укрэнерго”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокой на министра Кабминета Министоров Александра Саенко.

В набсовет компании вошли четыре независимых члена и три представителя от Кабмина. По квоте правительства членами наблюдательного совета “Укрэнерго” стали государственный секретарь Минэнерго Максим Немчинов, его заместитель Сергей Кушнир и советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона Александр Поплавский.

Независимыми членами назначены Шевки Аджунер, который последние несколько лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине, а также бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен, экс-топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски и президент Французского энергетического совета Оливье Апперт.

По материалам РБК-Украина
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