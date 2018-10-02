Чехия, Венгрия, Польша и Словакия договорились о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали

Страны Вышеградской группы, куда входят Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, приняли совместное решение о строительстве высокоскоростной железной дороги Будапешт-Братислава-Брно-Варшава.

О тендере на проведение технико-экономического обоснования для строительства магистрали будет объявлено в течение ближайших недель.

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В ноябре 2018 года соберется четырехсторонняя рабочая группа по вопросам строительства ВСМ. Все процедуры, связанные с организацией проведения ТЭО, займут около 6 мес, а исследовательские работы должны быть завершены в течение двух лет.

Проект включает строительство новой двухпутной линии, рассчитанной на скорость движения не менее 250 км/ч. Согласно предварительным планам, высокоскоростные поезда будут делать остановки в столицах Венгрии, Польши и Словакии, а на территории Чехии – в Брно, втором по величине городе страны.

Венгерские источники сообщили о том, что правительство страны готово выделить 1,5 млрд форинтов (4,65 млн евро) на исследовательские работы, которые должны быть завершены к осени следующего года.

Есть вероятность, что финансирование проекта возьмет на себя Европейский инвестиционный банк. Однако руководители четырех стран совместно изучат и другие предложения, которые будут поступать от международных финансовых организаций и других источников.