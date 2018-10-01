Майнинг-гигант Bitmain купил биткоин-кошелек Telescope

Компания Bitmain, являющаяся лидером по производству оборудования для майнинга, приобрела стартап, разработавший биткоин-кошелек Telescope.

Браузерный кошелек Telescope был запущен в начале этого года, чтобы обеспечить мгновенные транзакции для сети биткоина. В настоящее время Telescope может работать в Google Chrome или Mozilla Firefox, сообщается в пресс-релизе, хотя команда планирует расшириться и на другие платформы после приобретения.

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Поддерживаемый BitPay и moneybutton.com кошелек хранит криптографические ключи в расширении браузера, то есть транзакции подписываются непосредственно в браузере пользователя. Проект, стоящий за его созданием, говорит, что хранение средств таким образом предлагает пользователям безопасность, аналогичную автономным кошелькам.

Нишант Шарма, глава отдела международных связей с прессой и коммуникаций в Bitmain, сказал, что Telescope предлагает «простую, но ключевую инновацию» для экосистемы биткоина, добавив:

Криптовалютный кошелек, встроенный в браузер, — многообещающая технология. Команда разработчиков Telescope делает очень интересную работу, и мы с нетерпением ждем совместной работы с ними по проекту Telescope и будущим проектам.