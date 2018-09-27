Эксперты определили самые безопасные площадки для торговли криптовалютами

Эксперты компании ICORating проанализировали 100 площадок для торговли криптовалютами с объемом торгов более $1 млн.

Оказалось, что большинство из них подвергают опасности средства своих клиентов.

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По итогам исследования было выяснено, что большинство криптовалютных бирж имеют различные проблемы с безопасностью, а некоторые из них не имеют возможности включения двухфакторной аутентификации.

Аналитики отмечают, что 41 биржа позволяет использовать пароли, которые состоят из менее 8 символов, на 5 платформах нет необходимости верифицировать аккаунт по email, на трех площадках невозможно включить двухфакторную аутентификацию. У 54% бирж есть определенные проблемы с безопасностью.

В итоге первое место в рейтинге наиболее безопасных платформ оказалась криптовалютная биржа Coinbase Pro, которая набрала 89 баллов из 100, на втором и третьем месте расположились Kraken и BitMEX.

При составлении рейтинга учитывалось также то, что в 2018 году многие площадки подвергались взлому хакеров, в результате чего были похищены миллиарды долларов.