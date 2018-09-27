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Швейцарская компания создает криптовалюту, обеспеченную металлами

Швейцарская компания создает криптовалюту, обеспеченную металлами

Компания Tiberius Group AG, занимающаяся управлением активами, намерена внедрить криптовалюту, обеспеченную металлами.

Компания выпустит токены Tiberius Coin, стоимость которых будет привязана к цене на медь, алюминий, никель, кобальт, олово, золото и платину.

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“Вместо того, чтобы создать цифровую валюту, в основе которой был бы только один товар, мы выбрали сочетание технологических металлов, стабильных и электропроводных металлов. Это даст диверсификацию для монеты, сделав ее более стабильной и привлекательной для инвесторов”, – говорится в сообщении Bloomberg.

Джузеппе Рапалло, генеральний директор Tiberius Technology Ventures AG, также сказал, что монета будет стоить примерно 0,70 доллара США и будет продаваться в соответствии с законодательством Швейцарии, в то время как ее предложение будет основываться на спросе и будет ограничено наличием основных металлов.

Компания выбрала эстонскую биржу LATOKEN для листинга своей монеты, поскольку, по словам Рапалло, она «соответствует необходимым нормативным стандартам».

“Они пытаются решить проблему, связанную с криптовалютой, созданной с обеспечением в металлах, хотя пока что ни одна из них не приобрела спрос. Они решают проблему, которой не существует — все это может быть достигнуто без дополнительной стоимости использования распределенного реестра”, – отмечает Адриан Эш, директор по исследованиям лондонского BullionVault Ltd.

По материалам Cryptellect
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