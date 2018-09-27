Швейцарская компания создает криптовалюту, обеспеченную металлами

Компания Tiberius Group AG, занимающаяся управлением активами, намерена внедрить криптовалюту, обеспеченную металлами.

Компания выпустит токены Tiberius Coin, стоимость которых будет привязана к цене на медь, алюминий, никель, кобальт, олово, золото и платину.

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“Вместо того, чтобы создать цифровую валюту, в основе которой был бы только один товар, мы выбрали сочетание технологических металлов, стабильных и электропроводных металлов. Это даст диверсификацию для монеты, сделав ее более стабильной и привлекательной для инвесторов”, – говорится в сообщении Bloomberg.

Джузеппе Рапалло, генеральний директор Tiberius Technology Ventures AG, также сказал, что монета будет стоить примерно 0,70 доллара США и будет продаваться в соответствии с законодательством Швейцарии, в то время как ее предложение будет основываться на спросе и будет ограничено наличием основных металлов.

Компания выбрала эстонскую биржу LATOKEN для листинга своей монеты, поскольку, по словам Рапалло, она «соответствует необходимым нормативным стандартам».

“Они пытаются решить проблему, связанную с криптовалютой, созданной с обеспечением в металлах, хотя пока что ни одна из них не приобрела спрос. Они решают проблему, которой не существует — все это может быть достигнуто без дополнительной стоимости использования распределенного реестра”, – отмечает Адриан Эш, директор по исследованиям лондонского BullionVault Ltd.