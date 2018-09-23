Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

ICO-стартапы уже собрали почти 30 млрд долларов (инфографика)

ICO-стартапы уже собрали почти 30 млрд долларов (инфографика)

Рынок ICO до сих пор активно развивается, считают специалисты компании Elementus. Они опубликовали исследование, согласно которому конкуренция в отрасли увеличивается, а проекты по первичному размещению монет собрали $28,4 млрд за все время. Эксперты отметили, что популярность security-токенов, которые обладают свойствами ценных бумаг, постепенно растет.

Аналитики выяснили, что ICO-стартапы привлекли $15,9 млрд только с февраля по август 2018 года. В августе количество собранных средств составило $1,466 млрд, это сопоставимо со значениями ноября прошлого года. Больше всего финансирования привлекли проекты EOS — $4,2 млрд, TON — $1,7 млрд и Tatatu — $575 млн, однако даже если исключить их из общей статистики, ситуация выглядит стабильной.

Наибольшее число токенсейлов состоялось в феврале 2018 г. — 172 проекта, в последние несколько месяцев этот показатель постепенно снижался, и к августу значение опустилось до 107. Примерно столько же, 101 кампания по сбору средств, прошла в октябре 2017 года.

Также эксперты отметили, что в августе впервые в истории в Сингапуре состоялось больше ICO, чем в США — 17 против 15. Также в Великобритании прошло 9 проектов по первичному размещению токенов, в Швейцарии — 5, в России — 1.

По материалам Капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018